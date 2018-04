Spagna: l’Eta si scusa con le sue vittime: "Mai più violenza"

Stato-Mafia: condannati ufficiali Ros e Dell'Utri. Assolto Mancino

La sentenza della corte d’assise di Palermo dopo 5 anni di processo. Dodici anni per gli ex generali Mario Mori e Antonio Subranni, 12 anni per l'ex senatore Marcello Dell'Utri, 8 anni per l'ex colonnello Giuseppe De Donno. Ventotto anni per il boss Leoluca Bagarella