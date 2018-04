Usa, esplode motore di un aereo: almeno un morto e 7 feriti

Una persona è morta e almeno altre sette sono rimaste ferite dopo che un Boeing Co 737-700 della Southwest Airlines, in volo da New York verso Dallas, è stato costretto a un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Filadelfia per un motore che si è staccato in aria danneggiando un finestrino, le ali e la fusoliera. A bordo c'erano 143 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio. Si tratta della prima vittima in un incidente riguardante una compagnia aerea Usa dal 2009.

Video e foto sui social

Su Twitter, Instagram e altri social network diversi passeggeri hanno condiviso filmati e foto del volo e dell'aereo, in cui è possibile vedere sia il motore andato a fuoco sia la finestra infranta. Il Boeing 737-700 ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza nell'aeroporto di Philadelphia per esplosione al motore sinistro. Un pezzo di quest'ultimo ha rotto una finestra e secondo diversi testimoni una passeggera seduta lì accanto è stata parzialmente risucchiata all'esterno al momento dell'atterraggio, avvenuto dopo che l'aereo aveva perso pressione in modo violento. Sono dovuti accorrere almeno altri tre passeggeri per trascinarla dentro.