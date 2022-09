Incidente nel Comasco, esce di strada con la moto: morto 24enne

Un 24enne, che guidava senza patente, è morto la notte scorsa in un incidente stradale ad Albese con Cassano, nel Comasco. Il giovane, di origini marocchine, viveva in paese. Era in sella a una Honda Hornet 600 quando ne ha perso il controllo ed è finito fuori strada, prima contro un palo della segnaletica e poi contro il muro di cinta di un'abitazione. Il ragazzo è morto poco dopo l'arrivo in ospedale a Erba. Dai primi accertamenti è risultato che il giovane non aveva la patente di guida.