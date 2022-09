Covid Lombardia, 2.243 casi: tasso di positività al 14,3 per cento

Con 15.633 tamponi effettuati è di 2.243 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrato in Lombardia, con un tasso di positività salito al 14,3%. Sono in leggero aumento i ricoveri, con dieci pazienti in terapia intensiva (due in meno di ieri) e 477 negli altri reparti (+13). Sono invece sette i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 42.433. Per quanto riguarda le province, sono stati segnalati 611 casi a Milano, di cui 283 in città, 261 a Bergamo, 390 a Brescia, 150 a Como, 89 a Cremona, 62 a Lecco, 38 a Lodi, 102 a Mantova, 165 a Monza, 127 a Pavia, 47 a Sondrio e 131 a Varese (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICHE DEL CONTAGIO).