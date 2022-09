Cantine aperte 2022 in Lombardia: date, programma ed eventi

A settembre e ottobre tutti in vigna per l'evento dedicato alla vendemmia. Spazio anche ai più piccoli, che si potranno divertire a “produrre” il loro vino ascolta articolo Condividi

Settembre significa ritorno a scuola e al lavoro, ma anche autunno e, soprattutto, vendemmia. Ecco perché in questo mese e ad ottobre, torna l'evento Cantine Aperte in Vendemmia in Lombardia, l'appuntamento autunnale targato Movimento Turismo del Vino. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Cantine aperte 2022, cos'è Sul sito ufficiale del Movimento Turismo del Vino, viene presentata la nuova edizione di Cantine aperte 2022. “A settembre e ottobre il profumo delle uve e del mosto accoglie gli enoappassionati nelle cantine del Movimento Turismo del Vino. È il momento in cui le aziende si animano del lavoro incessante in vigna e della selezione dei grappoli migliori, un periodo suggestivo per visitare i vigneti, partecipare insieme ai vignaioli alla raccolta dell’uva e alle prime fasi di lavorazione”. Ecco perché, per accogliere al meglio gli appassionati, le aziende organizzano eventi speciali come mostre d’arte, spettacoli, concerti e molto altro. “Trattasi di un evento che, data la specificità di epoche di raccolta diverse fra regioni e regioni, zone e zone, dà modo di organizzare un calendario più lungo per una fruizione turistica che consente, perché no, di andare anche in regioni diverse”. Previste quindi degustazioni guidate ma anche pranzi, cene e tour in vigna durante la vendemmia. “Non vediamo l’ora di inaugurare anche questo grande appuntamento" – ha dichiarato Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino – "e di rivedere i tanti appassionati che ogni volta vengono a trovarci, anche dall’estero. I programmi delle cantine sono, come per ogni evento, densi di iniziative entusiasmanti, e anche il calendario eno-gastronomico non sarà da meno. Il tutto, ovviamente, a fare da contorno all’imperdibile scenario della vendemmia, un momento di assoluta magia e condivisione per tutti i WineLover”.