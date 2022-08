Gallarate, arrestati due ricettatori di diamanti

Uno dei due è stato fermato dai carabinieri in flagranza di reato per il furto di preziosi e diamanti del valore di oltre 52mila euro, tutti recuperati e sequestrati e in totale è accusato di almeno 23 furti per un totale di circa 330mila euro

Due persone sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di ricettazione di gioielli e diamanti. Si tratta del titolare di un negozio Compro Oro di Gallarate (Varese) e di un commerciante di preziosi israeliano residente a Milano, accusati di ricettazione di preziosi.

Le indagini

L'arresto nel gennaio 2021 dell'autista di un furgone di una società che effettua spedizioni dall'aeroporto di Malpensa (Varese) ha dato il via all'indagine che ha portato alle misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio (Varese). L'uomo è stato fermato dai carabinieri in flagranza di reato per il furto di preziosi e diamanti del valore di oltre 52mila euro, tutti recuperati e sequestrati e in totale è accusato di almeno 23 furti per un totale di circa 330mila euro.

Modus operandi

L'uomo si rivolgeva appunto a negozi 'Compro Oro' tra le province di Milano e Varese per 'piazzare' la merce. I due commercianti arrestati oggi, secondo le indagini, tra il 2020 e la fine di gennaio 2021 hanno rivenduto un diamante del valore di 24mila dollari, vari oggetti in oro per circa 15mila e altri tre diamanti per un totale di 6.500.