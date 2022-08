Incidente stradale a Desenzano del Garda, un morto

È successo sulla strada statale 11 Padana Superiore, temporaneamente chiusa in corrispondenza del km 266.5 in entrambe le direzioni. Sul posto il 118, le forze dell’ordine e l’Anas

Una persona è deceduta in un incidente stradale avvenuto a Desenzano del Garda, nel Bresciano. sulla strada statale 11 Padana Superiore, temporaneamente chiusa in corrispondenza del km 266.5, in entrambe le direzioni, come rende noto l'Anas. Il traffico è stato deviato sulla viabilità locale. Sul posto sono presenti il 118, le forze dell'ordine e squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità.