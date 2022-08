Accoltella la moglie dopo lite su gestione del gatto: arrestato 56enne

Una donna di 48 anni, M.V, è stata accoltellata dal marito al culmine di una lite scaturita per la gestione del gatto. E' successo nel fine settimana ad Ostiano, in provincia di Cremona. L'uomo, C.M. 56enne con precedenti penali, è stato arrestato per tentato omicidio aggravato dai futili motivi. La donna è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Maggiore di Cremona e, dopo un delicato intervento, ora lotta tra la vita e la morte.

La lite

Durante l’interrogatorio di garanzia davanti al gip, è stato lo stesso 56enne a confessare il gesto, specificando che la lite è scaturita dalla gestione del gatto: l’uomo, contrariamente alla moglie, non voleva tenere l'animale in casa. Lui stesso dopo l'aggressione ha allertato i soccorritori, che hanno trovato la donna a terra all’interno dell’appartamento. Cinque i fendenti: quattro all'addome e uno al collo. Indagano i carabinieri.