Imbrattata sede di Rifondazione Comunista a Cremona

Il simbolo e la scritta 'Rifondazione Comunista' all'ingresso della sede del partito a Cremona sono stati ricoperti con vernice nera. E' quanto denuncia Francesca Berardi, co-segretaria di Prc a Cremona, spiegando che "questa volta non basterà armarsi di santa pazienza, guanti e spazzolone per ripulire la vetrata, ma occorrerà rifare da nuovo la scritta. E questo oltre ad essere una scocciatura, avrà sicuramente un costo".

Le parole della segretaria Francesca Berardi

"Vorrei rassicurare gli autori del gesto che non basterà un po' di vernice a far scomparire il partito e la sua attività politica - sottolinea Berardi - Il tentativo di oscurarci avviene ogni giorno", ma "noi ci siamo e ci saremo sempre dalla parte di chi non ha voce né diritti, dalla parte di chi non si arrende e lotta per una vita dignitosa e un'alternativa di società", conclude.