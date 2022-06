Esplosione in casa a Casalmaggiore, morta una delle due donne ferite

Sono invece stazionarie, e non gravi, le condizioni dell'altra donna ferita, presumibilmente non investita dalla fiammata

E' morta all'ospedale Niguarda di Milano la 68enne ghanese rimasta ferita sabato scorso nell'esplosione avvenuta in un appartamento a Casalmaggiore, in provincia di Cremona. La donna, che aveva riportato ustioni gravissime nello scoppio, lascia 7 figli, 6 residenti in Ghana e uno a Cremona. Sono invece stazionarie, e non gravi, le condizioni dell'altra donna ferita, presumibilmente non investita dalla fiammata che deve invece aver travolto in pieno la 68enne.

Le indagini in corso

Per ricostruire con esattezza quanto accaduto, questa mattina i carabinieri della Scientifica hanno eseguito un ulteriore sopralluogo nell'abitazione. Nessun dubbio, comunque, che ad innescare la deflagrazione sia stata una perdita di gas da una bombola.