Sciopero mezzi pubblici, a Milano attive linee metro e di superficie

Prosegue regolare al momento la circolazione sulle linee di superficie e metropolitane di Milano nonostante lo sciopero dei trasporti indetto per oggi, venerdì 17 giugno. Lo comunica l'Atm in un aggiornamento della situazione tramite il profilo Twitter dell'azienda. L’agitazione, proclamata dalle organizzazioni sindacali Al Cobas, unitamente ad altre sigle autonome e di base, potrebbe comunque interessare i mezzi Atm dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Saranno forniti aggiornamenti in tempo reale sullo stato della circolazione sul profilo Twitter e sulla app dell'azienda di trasporti milanese.