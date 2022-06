Merate, incendio nel reparto pneumologia dell'ospedale: nessun ferito

Un incendio è scoppiato stamattina all'ospedale San Leopoldo Mandic di Merate, in provincia di Lecco. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e fatto evacuare 14 pazienti, poi rientrati in reparto.

L'incendio

In base ai primi accertamenti, le fiamme si sono sviluppate per cause accidentali al quinto piano, nel reparto Pneumologia. Il rogo è scoppiato da una stanza dove viene somministrato ossigeno a un paziente. Dopo un paio d'ore l'allarme è rientrato, i vigili del fuoco hanno bonificato i locali dal fumo e hanno consentito il rientro dei pazienti, nel frattempo trasferiti in un altro reparto dell'ospedale. A quanto si è appreso, i danni sarebbero contenuti.