Consegnava cocaina a domicilio, arrestata pusher 40enne a Cremona

Una 40enne è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio dai poliziotti della sezione Antidroga della Squadra Mobile a Cremona. La donna, specializzata nelle consegne a domicilio, aveva il suo giro di affari tra i giovani che frequentano i locali del centro nel weekend. Si trova ai domiciliari.

La perquisizione

Dopo una serie di indagini e appostamenti, gli agenti hanno perquisito l'abitazione in ristrutturazione della 40enne dove hanno trovato un etto e mezzo di cocaina e il bilancino di precisione per confezionare le dosi. Entrambi erano nascosti in un secchio della pittura, in un angolo della casa.