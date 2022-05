Brescia, arrestati cinque minorenni per rapina e lesioni

Cinque minorenni sono stati arrestati a Brescia per rapina aggravata e lesioni personali aggravate nei confronti di otto coetanei. I fatti contestati sono avvenuti in centro città nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2021 e il 26 febbraio 2022. Due dei giovani sono stati raggiunti dalla notifica del provvedimento cautelare presso le comunità dove già erano ristretti per altra causa. Uno degli indagati invece verrà collocato in comunità mentre ai restanti due è stata applicata la misura dell'obbligo di permanenza a casa.

Le aggressioni

Lo scorso dicembre, il gruppo avrebbero avvicinato le vittime con il pretesto di chiedere il cambio di una banconota per poi aggredire i minori con calci e pugni e portare via cellulare, portafogli e gioielli in oro. Il 26 febbraio avrebbero invece rubato il giubbotto ad un coetaneo. Gli inquirenti sono riusciti a ricostruire l'esatta dinamica degli eventi e a risalire ai presunti responsabili grazie all'analisi delle immagini di video-sorveglianza, alle testimonianze dei presenti ed ai riconoscimenti fotografici.