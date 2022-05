Lonate del Garda, cade in piscina: morta bambina di due anni

La bimba è deceduta dopo due giorni di ricovero in rianimazione agli Spedali Civili di Brescia

È morta dopo due giorni di ricovero in rianimazione la bambina di due anni che venerdì 13 maggio era arrivata agli Spedali Civili di Brescia dopo essere caduta nella piscina di casa a Lonate del Garda.

L'incidente

A quanto si è appreso, l'episodio è avvenuto durante una cena a casa della nonna. Sono stati i parenti ad accorgersi del corpo in acqua. Immediata la chiamata ai soccorsi e poi il trasferimento in ospedale in condizioni disperate. Stamattina è avvenuto il decesso.