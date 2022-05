Cremona, fuggono all'alt della polizia in A21 e si schiantano

Protagonista un 36enne. Era in auto con una donna di 35 anni. Sono scappati perché il conducente, con diversi precedenti a carico, è risultato avere la patente sospesa e ritirata, e quindi non avrebbe potuto guidare

Si è conclusa a Persico Dosimo, in provincia di Cremona, con uno schianto in un campo adiacente l'autostrada, la fuga lungo l'A21, tra le province di Piacenza e Cremona, di una coppia che la notte scorsa ha tentato di sottrarsi al controllo della polizia stradale.

La vicenda

Intercettati poco prima delle 23 da una pattuglia all'altezza di Caorso, i due a bordo di una Bmw 330 XD - un 36enne alla guida e una 35enne al fianco - non si sono fermati all'alt e a velocità elevata hanno proseguito la marcia in direzione Cremona. Inseguiti dagli agenti, hanno perso il controllo schiantandosi. Soccorsi dagli operatori del 118, hanno entrambi riportato ferite gravi ma non sono in pericolo di vita. Stando ai primi accertamenti, sono scappati perché il conducente, con diversi precedenti a carico, è risultato avere la patente sospesa e ritirata, e quindi non avrebbe potuto guidare. I due sono stati denunciati per resistenza e il veicolo è stato sottoposto a fermo.