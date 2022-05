Calcio, Sky News: RedBird offre un miliardo per acquisto Milan

L’offerta sarebbe stata avanzata dalla società americana riconosciuta per una lunga e profonda esperienza di investimenti nello sport. Il fondo Elliott non si sarebbe mosso attivamente per una cessione del club

RedBird Capital Partners, società americana riconosciuta per una lunga e profonda esperienza di investimenti nello sport, avrebbe presentato un'offerta per l'acquisto del Milan per circa un miliardo di euro, secondo quanto riportato da Sky News UK. Non solo Investcorp, dunque, sarebbe disposto a raggiungere cifre tanto importanti per acquisire il club rossonero. Tra Elliott e il fondo del Barhain, terminata la due diligence, sembra che continuino i colloqui, ma il periodo di esclusiva è scaduto.

La posizione del fondo Elliott

A quanto apprende Ansa, il fondo Elliott non si è mosso attivamente per una cessione del club né sembra avere bisogni impellenti di vendere e, come da tradizione, non commenta le voci "per questioni di protocollo". Filtra in ogni caso che la proprietà - nel suo ruolo di amministratore responsabile del club - è totalmente concentrata sulla stagione sportiva in corso lungo le linee del piano che sta portando avanti per un Milan competitivo sia in Serie A che in Champions League.