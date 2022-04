Gorgonzola, operaio resta incastrato in macchinario: morto

E' successo stamani poco prima delle 11 in un'azienda elettromeccanica. Indagini in corso

Un operaio di 58 anni, italiano, è morto a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto a Gorgonzola (Milano) nell'azienda elettromeccanica Bonato. E' successo stamani poco prima delle 11. L'uomo stava lavorando a un tornio all'interno dell'azienda a quando è rimasto intrappolato nel macchinario per cause in corso di accertamento da parte dei tecnici di Ats. Sul posto anche i carabinieri e i Vigili del fuoco. A lanciare l'allarme i colleghi della vittima.