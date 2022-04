Milano, furto di vino pregiato in un box: due arresti

È successo in via Cosenz, nel quartiere Bovisa. I due si erano impossessati di alcune bottiglie da collezione del valore di circa 1.500 euro

Due uomini di 50 e 55 anni sono stati arrestati a Milano dai carabinieri dopo essere stati sorpresi a scardinare dei box in uno stabile in via Cosenz, nel quartiere Bovisa.

Il furto

Intorno alle 3 di ieri notte alcuni residenti, svegliati dai rumori, hanno chiamato il 112. Quando i militari sono arrivati hanno trovato al piano seminterrato i due pregiudicati mentre tentavano di aprire alcuni box privati. Avevano vicino a loro la refurtiva già prelevata, una bici e alcune bottiglie da collezione del valore di circa 1.500 euro, che alla fine sono state restituite al proprietario.