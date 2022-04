Incendio a Milano, fiamme in uno stabile Aler: evacuate 30 persone

È avvenuto in via Emilio Faà Di Bruno. Dopo l'intervento dei vigili del fuoco i residenti hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni

Un incendio, che ha interessato il sottotetto di uno stabile Aler in via Emilio Faà Di Bruno, a Milano, ha causato la notte scorsa lo sgombero di una trentina di persone a scopo precauzionale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, in circa un'ora, hanno spento le fiamme e i residenti sono potuti rientrare nelle loro case. Sono intervenuti anche gli agenti della Questura del capoluogo lombardo. Non vi sono stati ne feriti né intossicati.