Nova Milanese, rissa in un bar: locale chiuso per 20 giorni

La Questura di Monza ha eseguito un provvedimento di chiusura di 20 giorni nei confronti del Bar My Way Cafè di Nova Milanese (Monza), per motivi di sicurezza pubblica. In particolare, nella notte del 27 febbraio scorso, a seguito di una violenta lite tra clienti che ha provocato due feriti, tra cui un dipendente del locale. Tra i partecipanti alla rissa anche un uomo armato di manganello telescopico. Il locale già in passato era stato teatro di violenti risse, confermate anche dagli interventi dei carabinieri della stazione di Nova Milanese, che avevano portato a una prima sospensione. Per questa ragione il Questore di Monza ha proposto al Comune di Nova Milanese la revoca della licenza.