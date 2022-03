Tentata truffa a imprenditori edili in Brianza: denunciati fratelli

I due irlandesi, descritti come ragazzi distinti, biondi e ben vestiti, con marcato accento anglosassone, si spacciavano per dipendenti di un'azienda impegnata in un cantiere stradale

Due fratelli di 17 e 29 anni, irlandesi, sono stati denunciati dai carabinieri di Seregno per aver tentato di truffare diversi imprenditori edili tra Renate e Besana in Brianza (Monza). A segnalare i due, che millantavano di poter realizzare asfaltature a basso costo con scarti di bitume, i titolari di alcune aziende a cui si erano proposti.

Intercettati durante la fuga

I due fratelli, descritti come ragazzi distinti, biondi e ben vestiti, con marcato accento anglosassone, si spacciavano per dipendenti di un'azienda impegnata in un cantiere stradale. I carabinieri li hanno intercettati mentre con la loro auto, con targa inglese, stavano scappando. Entrambi dovranno rispondere di tentata truffa in concorso.