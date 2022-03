Accoltella la moglie in un agguato a Limbiate: arrestato

L'uomo era arrivato in Brianza da Bari in auto. La donna si trova ora all'ospedale San Gerardo di Monza in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita

Una 50enne è stata accoltellata dal marito da cui si stava separando, che è stato arrestato. E' successo la scorsa notte a Limbiate (Monza) dove sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi. La donna è stata trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

L'aggressione

L'uomo è partito da Bari in auto per arrivare in Brianza dove vive la moglie. Giunto a Limbiate, secondo una prima ricostruzione il 54enne si è appostato nel posteggio sotto casa della donna in attesa che uscisse per andare a lavorare, e l'ha aggredita alle spalle intorno alle 4 di notte. L'uomo ha accoltellato con diversi fendenti la moglie, colpendola alla schiena e alla testa. I carabinieri sono stati chiamati da alcuni residenti che hanno udito le grida della donna. Quando sono arrivati sul posto l'aggressore era ancora riverso sulla vittima, a terra accanto alla sua auto, con un coltello a serramanico in mano. Il 54enne è stato bloccato, disarmato e arrestato in flagranza di reato. Si tratta a quanto emerso di un'aggressione pianificata dal 54enne, che non riusciva ad accettare la fine del matrimonio.