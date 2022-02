Carate Brianza, finge visita di cortesia e deruba gli zii: denunciato

L'uomo si è recato nell'abitazione dei parenti con la scusa di vedere la casa e di fare una chiacchierata dopo "tanto tempo che non ci vediamo", ma di nascosto si è impossessato di denaro e gioielli custoditi in cassetti e borse

Un uomo di 52 anni, è stato denunciato dai carabinieri a Carate Brianza con l'accusa di aver derubato i suoi zii, dai quali si era recato fingendo una visita di cortesia.

Il furto

Secondo quanto ricostruito, l'uomo si è recato nell'abitazione dei parenti con la scusa di vedere la casa e di fare una chiacchierata dopo "tanto tempo che non ci vediamo", ma di nascosto si è impossessato di denaro e gioielli custoditi in cassetti e borse. Ad insospettirsi, appena il nipote ha lasciato l'appartamento, è stata la badante della coppia di anziani, la quale ha trovato la borsa della padrona di casa aperta nel bagno e il portafogli vuoto, oltre al disordine in camera da letto. Pochi minuti dopo gli zii hanno chiamato i carabinieri, i quali hanno rintracciato e perquisito il 52 enne. A casa sua hanno trovato una ricevuta di un compro oro della zona, con la descrizione dei gioielli rubati a casa dei suoi zii.