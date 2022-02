Brugherio, rissa in un bar: quattro divieti di accesso in piazza

Quattro giovani, tra cui due ragazze minorenni, sono stati sottoposti a provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane (Dacur) emesso dal Questore di Monza, Marco Odorisio. Sono accusati di aver aggredito e picchiato il cliente di un bar a Brugherio durante una discussione con il titolare del locale.

Il provvedimento

A quanto si è appreso, gli stessi ragazzi erano già stati segnalati più volte da vari residenti per essersi infilati a bere e fumare negli androni dei palazzi. Il provvedimento ha scopo preventivo, come ha spiegato la Questura ai genitori dei giovani. Quest'ultimi, per un periodo tra i sei mesi e un anno, non potranno accedere in piazza Roma a Brugherio.