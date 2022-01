Covid, in Lombardia 25.098 casi. I ricoverati sono 3.264

A fronte di 179.834 tamponi effettuati sono 25.098 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) nelle ultime 24 ore in Lombardia, secondo i dati forniti dalla Regione, con un tasso di positività del 13,9%. Ieri era al 13,3%.

Il bollettino

In terapia intensiva sono ricoverati 254 pazienti, meno cinque rispetto a ieri, mentre nei reparti ordinari sono 3.264, meno 141. I decessi sono stati 123 per un totale di 36.881. Per quanto riguarda le province, a Milano i nuovi casi positivi sono 7.262, di cui 2.779 a Milano città, a Bergamo 2.255, a Brescia 3.437, a Como 1.650, a Cremona 994, a Lecco 669, a Lodi 545, a Mantova 1.390, in Monza e Brianza 2.064, a Pavia 1.445, a Sondrio 514 e a Varese, infine 2.224.