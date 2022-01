Senatrice Cattaneo derubata a Milano, fermata la borseggiatrice

La donna, una 37enne, è stata individuata ieri dagli agenti del Nucleo tutela trasposto pubblico della polizia locale attorno alle 14, sulla banchina della stazione Loreto, in direzione Abbiategrasso

E' stata fermata e denunciata la donna che il 19 gennaio scorso ha rubato il portafogli alla senatrice a vita Elena Cattaneo in stazione Centrale a Milano. La donna, una 37enne di origini bosniache, è stata individuata ieri dagli agenti del Nucleo tutela trasposto pubblico della polizia locale attorno alle 14, sulla banchina della stazione Loreto, in direzione Abbiategrasso (Milano). La 37enne, già nota alle forze dell'ordine, è stata individuata grazie alle immagini del sistema di sorveglianza che quel giorno hanno ripreso il furto. Al momento del fermo la donna aveva con sé il biglietto di un autobus per la tratta Roma Tiburtina-Milano Lampugnano.

Il furto

La senatrice si stava spostando da una linea metropolitana all'altra quando si è accorta che qualcuno stava tentando di derubarla. A quel punto ha tentato di reagire, ricevendo però una spinta che l'ha scaraventata a terra.