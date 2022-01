Deve scontare oltre due anni per pedopornografia: in carcere 42enne

L'uomo era stato sottoposto a indagini nel dicembre del 2017 dalla Polizia Postale per aver visionato, attraverso alcune piattaforme social, numerosi filmati a sfondo sessuale in cui erano ripresi minorenni

Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito, su delega della Procura della Repubblica di Brescia, un ordine di carcerazione nei confronti di un 42enne residente nel Mantovano, condannato per il reato di pedopornografia. L'uomo era stato sottoposto a indagini nel dicembre del 2017 dalla Polizia Postale di Mantova per aver visionato, attraverso alcune piattaforme social, numerosi filmati a sfondo sessuale in cui erano ripresi minorenni. Ora è stato condotto in carcere a Mantova, dove dovrà scontare una pena di due anni e dieci mesi.