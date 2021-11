Incidente stradale in Valmalenco, muore un uomo di 72 anni

La vittima era al volante della sua Ape car che, all'improvviso, si è ribaltata per cause ora al vaglio dei carabinieri. All'origine potrebbe esserci anche un malore dell'uomo che abitava a Lanzada

Un uomo di 72 anni ha perso la vita oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto in Valmalenco (Sondrio). La vittima era al volante della sua Ape car che, all'improvviso, si è ribaltata per cause ora al vaglio dei carabinieri di Chiesa in Valmalenco e di Sondrio. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a sollevare il mezzo per consentire ai sanitari di intervenire, ma ogni tentativo di rianimare l’uomo è risultato vano. All'origine potrebbe esserci anche un malore del 72enne che abitava a Lanzada.