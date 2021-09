Abusa di una 15enne in un locale nel Mantovano: denunciato 17enne

Un 17enne è stato denunciato alla procura dei minori di Brescia per violenza sessuale per aver abusato di una 15enne, approfittando del fatto che la ragazza avesse bevuto. È quanto successo in un locale all'aperto di Castel Goffredo, nel Mantovano. Dopo l'accaduto, la vittima ha avuto la forza di chiamare la madre e di allertare la vigilanza del locale, permettendo così alle forze dell’ordine di individuare il responsabile. Il questore di Mantova Paolo Sartori, in seguito all'episodio, ha disposto la chiusura per un mese dell’esercizio, punto di ritrovo nelle serate estive di molti ragazzi, anche minorenni, e da tempo nel mirino dei vicini, che lamentavano continui schiamazzi notturni e risse tra giovani ubriachi. Già in giugno il locale era stato chiuso dalle forze dell'ordine per gli stessi motivi.

L’episodio

Il fatto risale all’11 settembre. La ragazzina, che abita in un paese vicino, si era recata nel locale assieme a un'amica quasi coetanea. Al bar aveva cominciato a bere fino a ubriacarsi, nonostante il divieto di somministrare alcolici ai minorenni. Dopo di che era stata avvicinata da un ragazzo, che si è approfittato della sua condizione. La 15enne, dopo la violenza, è riuscita ad avvertire la madre prima di essere ricoverata all'ospedale di Mantova, dove è rimasta alcuni giorni. La donna si è precipitata nel locale e, grazie all'aiuto di un vigilante e alle informazioni ricevute dalla figlia, è riuscita a indicare ai carabinieri giunti sul posto il responsabile, ancora nel locale.