Ragazzino 12enne si tuffa in torrente e scompare: soccorso, è grave

Un bambino di 12 anni, che è stato visto tuffarsi nel torrente e non più riemergere, è stato soccorso da un altro bagnante ed è ora ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in prognosi riservata. E' successo oggi pomeriggio tra Andalo e Delebio, in Bassa Valtellina, provincia di Sondrio.

Le ricerche

Sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna con i militari del Sagf della Guardia di finanza e i Vigili del fuoco. Informati pure i carabinieri. Il ragazzino è stato poi trovato e portato a riva da un altro bagnante. Dopo la rianimazione sul posto da parte del personale sanitario, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso con un elicottero in ospedale.