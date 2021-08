Elicottero cade in Valtellina, ferito il pilota

Un piccolo elicottero è caduto poco prima delle 11 su alcuni campi di granoturco, fra Castione e Caiolo, in Valtellina. Il pilota, unica persona a bordo, è stato trasportato con un'ambulanza all'ospedale civile di Sondrio. Ancora in corso di valutazione la prognosi da parte dei medici. Sul luogo dell'incidente, oltre a personale di Areu, agenti della questura di Sondrio e carabinieri con i Vigili del fuoco. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente che sarebbe avvenuto quando il piccolo velivolo era a un'altezza di circa venti metri dal suolo.