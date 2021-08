Rissa in campeggio a Novate Mezzola, quattro turisti feriti

Rissa la sera di Ferragosto in una tenda di un campeggio a Novate Mezzola (Sondrio). La lite, poi degenerata a causa dell'alcol, ha visto coinvolti due turisti brasiliani e alcuni lombardi, fra cui tre donne, una delle quali minorenne. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri della caserma di Novate Mezzola, per riportare l'ordine e accertare le responsabilità. Il bilancio è di quattro feriti, di cui uno con un dente rotto per un pugno, con lesioni non gravi. Sono stati trasportati agli ospedali di Chiavenna (Sondrio) e Gravedona (Como).