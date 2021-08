Bergamo, lite in strada: uomo ucciso a coltellate

È avvenuto in via Novelli non lontano dalla stazione ferroviaria. Ancora al vaglio degli investigatori la dinamica di quanto accaduto

Un uomo di 34 anni è stato ucciso a coltellate oggi poco dopo le 13 a Bergamo, in via Novelli non lontano dalla stazione ferroviaria. Ancora al vaglio dei carabinieri la dinamica di quanto accaduto. All'origine ci sarebbe una lite tra l'uomo e il suo aggressore, pare per futili motivi. La vittima è un tunisino di 34 anni, in Italia da tempo e regolare. inutili i soccorsi del 118.