Rissa nel centro storico di Lecco: emessi otto Daspo Willy

I coinvolti nella rissa scoppiata la sera del 5 giugno in piazza Affari hanno tra i 20 e i 29 anni: uno di loro è finito al pronto soccorso. Oltre alla denuncia per lesioni personali aggravate, per un anno tutti non potranno frequentare gli esercizi pubblici del centro storico

ll questore di Lecco, Alfredo D'Agostino, ha emesso otto Daspo Willy nei confronti di otto giovani con età compresa tra 20 e 29 anni, in seguito a una rissa scoppiata la sera del 5 giugno scorso in piazza Affari a Lecco, con un giovane che finì al Pronto soccorso dell'ospedale di Lecco, per cui scattarono le indagini.

I Daspo Willy

Gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato tutte le persone coinvolte e oggi il questore ha emesso il provvedimento nei loro confronti. Oltre alla denuncia per lesioni personali aggravate, le otto persone sono state raggiunte dal Daspo Willy e per un anno non potranno frequentare gli esercizi pubblici del centro storico di Lecco.