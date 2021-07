Sondrio, precipita con il parapendio: grave un 50enne

Secondo le prime informazioni, ha forse preso una corrente d'aria che lo ha portato a terra molto velocemente: la dinamica esatta è in corso di definizione

Incidente in parapendio nel territorio comunale di Chiesa in Valmalenco (Sondrio). Vittima un uomo di 50 anni, che era partito dalla Cima Motta e una volta arrivato sopra l'Alpe Palù, a circa duemila metri di quota. Secondo le prime informazioni, ha forse preso una corrente d'aria che lo ha portato a terra molto velocemente: la dinamica esatta è in corso di definizione. Nell'atterraggio ha riportato traumi a una caviglia e alla schiena.