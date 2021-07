A Milano apre il Museo delle illusioni: orari e biglietti

L'allestimento propone una serie di ologrammi, illusioni ottiche e installazioni che rappresentano "un brillante e divertente promemoria del fatto che le nostre convinzioni sul mondo percepito spesso non sono altro che uno spettro d’illusioni"

Inaugura a Milano il Museo delle Illusioni, in via Procaccini, zona stazione centrale. L'allestimento propone una serie di ologrammi, illusioni ottiche e installazioni che rappresentano, si legge sul sito del museo, "un brillante e divertente promemoria del fatto che le nostre convinzioni sul mondo percepito spesso non sono altro che uno spettro d’illusioni".

Le installazioni

Tra le installazioni presenti nel museo, il Vortex Tunnel che farà credere al visitatore di lottare faticosamente per fare un passo in avanti attraverso un cilindro rotante, su una superficie in realtà stabile e piatta. Altre attrazioni sono la Stanza del Sottosopra e la Stanza dell’Infinito, dove 'resistere' alle leggi della gravità e del rapporto tra le dimensioni. A disposizione dei visitatori anche una Playroom con giochi e rompicapo intriganti ed educativi.

Gli orari e i biglietti

Il museo è aperto 7 giorni su 7, dalle 10 alle 20. Il prezzo dei biglietti è di 18 euro, bambini e ragazzi fino ai 15 anni pagano 12 euro. L'ingresso è gratuito fino ai 5 anni.