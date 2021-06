Leolandia festeggia 50esimo anniversario: domani riapre parco a tema

Da martedì 15 giugno il parco sarà accessibile alle famiglie e in linea con i protocolli di sicurezza internazionali. I festeggiamenti per l’anniversario dureranno per tutta la stagione: tante le attrazioni e le novità Condividi:

Martedì 15 giugno riapre Leolandia, il parco a tema dedicato ai piccoli e alle loro famiglie, con tanto di festeggiamenti per il 50esimo anniversario che dureranno per tutta la stagione.

La riapertura in sicurezza All’insegna del motto “un’esperienza SICURAmente divertente”, già adottato nel 2020, Leolandia ha potenziato ulteriormente le linee di coda e ha introdotto un sistema di prenotazione obbligatoria dei biglietti, riducendo ogni possibilità di assembramento negli spazi comuni. In linea con i più rigidi protocolli di sicurezza internazionali, il distanziamento tra nuclei familiari sarà garantito sia a bordo delle attrazioni, igienizzate su base regolare, sia nel caso degli spettacoli all’aperto, grazie a colorati bolli che guideranno il posizionamento degli spettatori in platea. Il reclutamento del personale In questi giorni si sta concludendo la campagna di reclutamento del personale, per un totale di 70 posizioni aperte, allo scopo di creare una squadra di steward dagli occhi sempre sorridenti, pronti a spiegare le “regole del gioco” e garantire la massima tranquillità, anche per quanto concerne l’accesso ai negozi e ai ristoranti.

L'insegna del parco a tema di Leolandia

Gli eventi e le attrazioni Ogni giorno gli ospiti saranno protagonisti di una grande festa con palloncini, musica, una gigantesca torta di compleanno e quasi 50 attrazioni regolarmente aperte e senza fila. Per celebrare la festa al meglio, tutti gli spettacoli sono stati rinnovati. Anche quest’anno Leolandia promette grandi emozioni tra spericolati trenini accessibili anche ai più piccoli, battaglie navali, straordinarie macchine volanti ispirate al genio di Leondardo da Vinci e la Fattoria didattica, per imparare a conoscere e rispettare gli animali. Minitalia, che resta nel cuore e nella mente degli Italiani è la festeggiata per eccellenza: dal 1971 ad oggi è ancora una delle attrazioni più visitate del parco, con le sue 160 riproduzioni del patrimonio storico e naturale del Belpaese curate nei minimi dettagli.

Ladybug e Chat Noir

Le novità Lunga la lista di novità, a cominciare da un’anteprima assoluta dedicata ai fan della serie TV Miraculous: un nuovo mini-live show con protagonisti Ladybug e Chat Noir che si confronteranno con il malvagio Papillon e saranno finalmente incoronati Super Eroi della città, tra mirabolanti acrobazie. Bing e Flop per la prima volta coinvolgeranno i bambini nel teatro all’aperto della Riva dei Pirati con un gioco divertente, tra le note della “Canzone dei Colori”. Presenti all’appello anche tutti gli altri amati personaggi di Leolandia: Masha e Orso nella loro Foresta, il Trenino Thomas, sempre pronto ad offrire un giro panoramico del parco a bordo dei suoi scintillanti vagoni blu, e i padroni di casa Leo e Mia. A PJ Masks City, area a tema unica al mondo inaugurata lo scorso anno, i piccoli potranno incontrare dal vivo i mitici Superpigiamini, volare a bordo del Gufaliante e sperimentare in prima persona i superpoteri dei loro idoli.

Bing e Flop