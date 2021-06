Monza, cade da monopattino e va in coma: gli rubano il mezzo

Un uomo di 33 anni, originario dello Sri Lanka, è finito in coma dopo essere caduto dal monopattino, ieri sera a Monza. Mentre era a terra esanime per un forte trauma cranico, un uomo si è avvicinato e gli ha rubato il mezzo di trasporto elettrico. La polizia sta esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per rintracciarlo. Il 33enne al momento ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Gerardo.

I soccorsi

Sul luogo dell'incidente sono poi intervenuti i soccorritori e gli agenti della Questura di Monza, che sta indagando per risalire all'identità del ladro, che sarebbe ben visibile e quindi facilmente riconoscibile, nelle immagini catturate dalle telecamere.