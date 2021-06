Maslianico, alla dogana con gioielli non dichiarati: sequestrati

La guardia di finanza ha controllato uno svizzero di origini italiane, diretto in Italia, al valico turistico di Maslianico, in provincia di Como. All'interno della sua vettura, non dichiarati, numerosi gioielli e monili di pregio, tra cui bracciali, orecchini, anelli e pietre preziose, dal valore di 45.079 euro, che sono stati sequestrati a fini di confisca.

Il reato di contrabbando

Questo perché si è configurato il reato di contrabbando oltre che l'evasione dell'Iva all'importazione. Dopo gli accertamenti effettuati, l'ammontare dei diritti di confine evasi, a titolo di dazio e Iva, è stato quantificato in 11.237,41 euro.