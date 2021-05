Como, sequestrate 12 tonnellate di combustibile pericoloso

Si tratta di bricchetti di legno privi delle indicazioni che attestano la conformità dei prodotti agli standard di sicurezza dell'Unione Europea e nazionali e che garantiscono che il prodotto non sia stato fabbricato con sostanze che possano essere tossiche per la salute

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como hanno sequestrato oltre 12 tonnellate di combustibile, dei bricchetti di legno, prive di tutte le indicazioni che attestano la conformità dei prodotti agli standard di sicurezza dell'Unione Europea e nazionali e che garantiscono con certezza che il prodotto non sia stato fabbricato con solventi, colle o sostanze che possano essere tossiche per la salute pubblica e provenienti da scarti di lavorazione industriale. L'intervento, condotto dai Baschi Verdi della Compagnia di Como, in una ditta di Veniano (Como), gestita da un cittadino moldavo, rientra nelle attività di controllo economico del territorio. Il titolare della ditta è stato segnalato alla Camera di Commercio di Como-Lecco per le sanzioni amministrative che vanno da 516 euro a 25.823 euro.