Incidente stradale ad Arcore, auto contro moto: morta 31enne

A quanto emerso l'auto, guidata da un 29 enne, ha svoltato investendo la moto su cui la coppia stava viaggiando in direzione opposta. Il conducente della macchina è stato denunciato dai carabinieri per omicidio stradale

Una donna di 31 anni è morta dopo essere stata travolta da un'auto mentre era a bordo di una moto insieme al fidanzato, la notte scorsa ad Arcore, in provincia di Monza e Brianza.

La ricostruzione della tragedia

A quanto emerso l'auto, guidata da un 29 enne, ha svoltato investendo la moto su cui la coppia stava viaggiando in direzione opposta. La 31enne è stata trasportata in gravissime condizioni al San Gerardo di Monza, ma non ha superato la notte. Il suo compagno, 37 anni, è invece ricoverato con politraumi all'ospedale di Vimercate ma fuori pericolo di vita. Il conducente dell'auto è stato denunciato dai carabinieri per omicidio stradale.