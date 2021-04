Maltempo Lombardia, nevicate a basse quota in Valtellina

Mezzi spazzaneve e spargisale in azione come in pieno inverno. Crollo delle temperature ovunque, riscaldamenti e stufe a legna accesi nelle case

Un'altra ondata di maltempo in Valtellina e Valchiavenna che non sembra concedere tregue. Il limite delle nevicate si è abbassato di parecchio nelle ultime ore: paesi come Tresivio, Postalesio, Castione, a soli 500 metri di quota, sulle alpi Retiche, sono stati investiti da precipitazioni nevose, più abbondanti in località turistiche di montagna come Livigno, Madesimo e Valfurva. In provincia di Sondrio diversi i passi alpini chiusi per neve o transitabili unicamente con catene montate. (LE PREVISIONI DEL METEO IN LOMBARDIA)

In azione gli spazzaneve

Mezzi spazzaneve e spargisale in azione come in pieno inverno. Crollo delle temperature ovunque, riscaldamenti e stufe a legna accesi nelle case. Problemi per gli agricoltori, in particolare per i frutticoltori che temono una forte perdita nel raccolto di mele per il gelo.