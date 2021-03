Incidente ad Ardenno, prende la moto del fratello: grave 12enne

Un ragazzino di 12 anni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per un grave trauma riportato in un incidente avvenuto ieri in via Palentec ad Ardenno, in provincia di Sondrio. Secondo le prime notizie un 12enne ha preso in garage la moto del fratello più grande, per andare nei prati di una zona periferica del paese della Valtellina. All'improvviso avrebbe perso il controllo della motocicletta rovinando a terra. Ancora da accertare se al momento del sinistro indossasse un casco. Il 12enne, una volta stabilizzato sul posto, è stato caricato su un velivolo di Elisondrio per essere trasferito d'urgenza nell'ospedale bergamasco, in codice rosso, per i seri traumi riportati. La prognosi è al momento riservata e i carabinieri, su disposizione della Procura di Sondrio, hanno sequestrato la moto.