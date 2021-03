Milano, auto e cassonetti incendiati nella notte: ipotesi gesto doloso

I roghi sono stati segnalati, dalle 2 alle prime luci dell’alba, in via Sannio, piazza degli Affari, via Sebino, piazza Medaglie D'Oro, via Caldera e Viale Bligny. Gli episodi sono ora al vaglio delle forze dell’ordine

Nella notte una serie di incendi ha coinvolto auto parcheggiate e cassonetti in sei diverse vie di Milano. In nessuno dei casi si registrano feriti ma secondo i vigili del fuoco potrebbe trattarsi di gesti doloso e non escludono che ad appiccare le fiamme sia stata la stessa mano. I roghi sono stati segnalati, dalle 2 alle prime luci dell’alba, in via Sannio, piazza degli Affari, via Sebino, piazza Medaglie D'Oro, via Caldera e Viale Bligny. I diversi episodi sono ora al vaglio delle forze dell’ordine.