San Giuliano Milanese, donna uccisa a coltellate per strada

Una donna di 47 anni di origini albanesi è morta in ospedale dopo essere stata accoltellata per strada a Pedriano, frazione di San Giuliano Milanese (Milano). L'aggressione è avvenuta intorno alle 13. A dare l'allarme alcuni passanti, che hanno chiamato le forze dell'ordine segnalando un uomo vestito di nero che inseguiva una donna. L'aggressore è riuscito a fuggire prima dell'arrivo dei carabinieri, che stanno ora cercando l'arma del delitto nella zona, frequentata abitualmente da prostitute.

Il decesso

La vittima, riversa a terra colpita da cinque coltellate, tre alla schiena e due alle gambe, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all'ospedale Humanitas di Rozzano in condizioni gravissime. Sottoposta a un disperato intervento chirurgico, la donna si è spenta in ospedale.

Aperta un'inchiesta per omicidio volontario

Intanto la Procura di Lodi ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Il Procuratore Domenico Chiaro spiega che "per ora, non c'è nessuna ipotesi esclusa o privilegiata in partenza ma febbrili indagini in corso".