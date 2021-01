Incidente in stazione a Cremona: locomotore finisce contro palo

È successo intorno a mezzanotte. Il mezzo è uscito dal binario con la parte anteriore, proseguendo per pochi metri e colpendo un palo di sostegno dell’energia elettrica. Nessun ferito, solo danni

Un incidente si è verificato intorno alla mezzanotte nella stazione di Cremona. Un locomotore, in fase di manovra, è uscito dal binario con la parte anteriore, ha proseguito per pochi metri e ha colpito un palo di sostegno dell'energia elettrica. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i medici del 118, personale della Polfer e della Questura. Non si sono registrati feriti, solo danni.