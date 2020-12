Ladri fanno saltare in aria bancomat nel Bergamasco

I malviventi, prima di mettere a segno il colpo, hanno annerito la lente di una telecamera installata su una edicola vicina, così da non essere ripresi

Esplosione a Mozzo, in provincia di Bergamo. Dei malviventi hanno fatto saltare in aria, intorno all'1,20, lo sportello bancomat del Credito Bergamasco Bpm. E' successo all'esterno di un centro commerciale. Il forte boato ha fatto subito scattare l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Curno e la Fidelitas. Gravemente danneggiato il bancomat: ancora non si conosce l'ammontare del bottino. I malviventi, prima di mettere a segno il colpo, hanno annerito la lente di una telecamera installata su una edicola vicina, evitando così di essere ripresi.