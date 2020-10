Livigno, si fingono clienti: colpo da 100mila euro in oreficeria

Furto in gioielleria a Livigno, in provincia di Sondrio. Alcuni individui si sono presentati a mezzogiorno in cinque con le obbligatorie mascherine anti-Covid al volto, uno anche con un cappellino in testa. Mentre due chiedevano di mostrare loro alcuni monili in oro del banco principale, gli altri - senza farsi notare dal titolare solo al lavoro in quel momento - riuscivano a forzare le vetrinette e a sottrarre alcuni orologi tra i più costosi in vendita nel negozio situato nella centralissima via Plan nel paese turistico in territorio extradoganale dell'Alta Valtellina.

L'allarme

Il negoziante ha lanciato l'allarme soltanto circa mezz'ora dopo il colpo che ha fruttato ai malviventi un bottino di circa 100mila euro. Ora i carabinieri indagano per cercare di risalire alla banda i cui componenti parlavano italiano e che, visto il largo margine guadagnato prima della chiamata ai militari, sono riusciti a superare la dogana. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere interne all'esercizio commerciale e cercheranno di acquisire anche quelle del servizio di videosorveglianza collocate in diverse vie adiacenti.