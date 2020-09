Incendio ad Abbiategrasso, in fiamme ditta farmaceutica

L'azienda produce anche alcol e disinfettanti. Sul posto sono intervenuti 11 mezzi dei vigili del fuoco, sia di Milano che di Pavia, per arginare le fiamme, oltre a tre ambulanze del 118 e ai carabinieri

Un incendio è scoppiato stamattina ad Abbiategrasso in una ditta farmaceutica che produce anche alcol e disinfettanti. Sul posto sono intervenuti 11 mezzi dei vigili del fuoco, sia di Milano che di Pavia, per arginare le fiamme, oltre a tre ambulanze del 118 e ai carabinieri. Secondo quanto riporta MilanoToday, nel rogo è rimasto coinvolto un 32enne che ha riportato solo ustioni minori ed è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Abbiategrasso.